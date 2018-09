Esquerra de Roses proposa canviar l'ordenança de tinença d'animals

El grup municipal d'ERC de Roses ha presentat una moció al ple del mes de setembre per proposar una reforma de l'ordenança municipal de tinença d'animals. L'objectiu és fomentar que totes les mascotes de la vila estiguin xipades i registrades al cens municipal.

La proposta es basa en establir un procediment de sanció consistent a requerir als propietaris d'animals que no disposin de la documentació obligatòria de l'animal (cartilla sanitària, número d'identificació de l'animal amb microxip registrat a nom seu i registre al cens municipal) que en un termini determinat de temps acreditin l'obtenció d'aquesta documentació, amb la consegüent obligatorietat d'identificar l'animal amb microxip i censar-lo.



Sancions als propietaris

Amb això, la sanció econòmica no serà aplicada immediatament al propietari de l'animal, però aquells que no regularitzin la documentació en el termini establert seran sancionats amb les quantitats ja previstes a l'actual ordenança i seran requerits de nou a fer-ho amb la corresponent acumulació de sancions fins que no la presentin correctament.

El portaveu del Grup Municipal, Joan Plana, ha traslladat la preocupació per la «bona convivència entre humans i peluts, i per això hem portat al ple aquesta moció».

També la regidora republicana Vero Medina ha declarat en la presentació pública d'aquesta moció que «és un pas més per avançar cap a una nova manera de relacionar-nos amb els animals de companyia i perquè l'Ajuntament tingui millors eines per fomentar la tinença responsable».

La moció, que serà debatuda finalment al ple de dilluns, incorporarà les esmenes presentades pel govern municipal a la moció, cosa que fa preveure que la iniciativa tirarà endavant amb el suport d'una clara majoria del consistori.