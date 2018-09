La plantilla de l'Ajuntament de Figueres pressiona per les millores laborals

Els treballadors de l'Ajuntament de Figueres continuen les protestes per reclamar que s'apliqui el conveni laboral, la valoració de llocs de treball, la jornada de 35 hores i cobrar la totalitat del sou quan s'està de baixa.

Ahir una quarantena de persones de la plantilla municipal van tornar a protestar a la plaça de l'Ajuntament mentre als despatxos el sindicat de la Policial Local SAP es reunia amb l'alcaldessa, Marta Felip, per tirar endavant les millores dels agents. Els concentrats reclamaven que es convoqués la mesa de negociació «immediatament» per aplicar les millores laborals. Paral·lelament, als despatxos es produïa una reunió convocada a través del sindicat policial SAP amb l'alcaldessa, Marta Felip.

Les negociacions avancen i en els propers dies es podria convocar la mesa de negociació. Les darreres setmanes s'ha treballat en la proposta que els va presentar l'Ajuntament i que passa per implantar parcialment la valoració de llocs de treball als agents, incrementar els salaris més baixos i mantenir les 37,5 hores laborals però amb 2,5 hores de formació. La negociació no està tancada i si no hi ha entrebancs el document podria passar pel ple d'octubre.