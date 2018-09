Un home queda ferit a Roses en caure d'uns sis metres a la carretera del Far

Un home de 64 anys va resultar ferit ahir en precipitar-se per un terraplè des de la carretera del Far de Roses, per on caminava. La víctima va ser traslladada en estat menys greu a l'hospital de Figueres.

L'accident es va produir ahir poc després de les vuit del matí. L'home anava a peu per aquesta carretera quan al número 99, a l'alçada d'on hi havia hagut l'antiga depuradora de marisc, es va precipitar daltabaix. La zona té una alçària d'uns sis metres.

Al lloc s'hi van desplaçar la Policia Local i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Segons van informar els serveis d'emergències, estava ferit menys greu i va ser traslladat en una ambulància fins a l'hospital de Figueres.