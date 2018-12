Quatre vins del celler Espelt de Vilajuïga, premiats en un concurs internacional

Quatre vins d'Espelt Viticultors han estat reconeguts amb medalles de plata i bronze a la 36ª edició del concurs International Wine Challenge (IWC) que compta amb reconeguts experts (Master of Wine) com Tim Atkin o Sarah Abbott al jurat. L'IWC ha distingit amb Medalla de Plata i 90 punts els vins Quinze Roures 2017 i l'Old Vines Carignan 2016. Cada referència guardonada amb medalla ha estat tastada un mínim de tres vegades per 12 components del jurat, en un tast a cegues que valora la fidelitat de l'estil, l'anyada i la regió de cada referència presentada.

De Quinze Roures 2017, el jurat de l'International Wine Challenge ha destacat que és un "vi blanc atractiu amb notes de pera i anisades, codony, cítrics i un fons especiat".

De l'Old Vines Carignan 2016, la nota de tast de l'IWC ressalta les notes de "nabius, maduixa, tocs de regalèssia i xocolata". I el defineix com un "vi vibrant i de final fresc".

Amb Medalla de Bronze, el jurat de l'IWC ha reconegut amb 88 punts el Terres Negres 2016, destacant "les notes de fruita negra com la pruna, els tanins marcats i ben integrats". Quant al Comabruna, l'Internacional Wine Challenge ha puntuat amb un 86 l'anyada 2016 concedint-li una Medalla de Bronze i ha valorat del vi "la densitat i la concentració" com també "les notes de tinta i fumades que deixa en el post-gust".

Espelt Viticultors valora que, un any més, una de les competicions de vins més prestigiosa i influent del món hagi reconegut quatre vins del celler, tres dels quals són vins de terroir, profundament empordanesos.