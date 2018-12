Gotanegra, reelegit president de la Federació Catalana de Càmpings

El president de l'Associació de Càmpings de Girona, l'empresari rosinc Miquel Gotanegra, ha estat reelegit com a president de la Federació Catalana de Càmpings (FCC) en les eleccions celebrades aquesta setmana a Barcelona en el decurs de la seva Assemblea General . La candidatura de Gotanegra era l'única que s'havia presentat i ha comptat amb el suport unànime de tots els associats presents. La FCC agrupa més de 300 establiments, aproximadament el 70% de l'oferta que hi ha a Catalunya.

Gotanegra és al capdavant de l'entitat des de l'octubre del 2014. A més, la nova junta directiva està integrada per: Joan Antón ( president de l'Associació de Càmpings de Tarragona) en el càrrec de vicepresident; Marta Cortina ( presidenta de l'Associació de Càmpings de Lleida) com a secretària; i Montse Arnau ( presidenta de l'Associació de Càmpings de Muntanya i del Pirineu Català) com a tresorera.

Un dels objectius del president reelegit per als propers quatre anys és que la Federació Catalana de Càmpings continuï sent el gran lobby català del món del càmping i que integri el màxim nombre d'establiments. També es vol aconseguir que l'estil de fer vacances i de vida del càmping en contacte amb la natura es faci més popular a Catalunya i poder arribar als nivells d'altres països com Dinamarca (on el 25 per cent de la població és usuària de càmping) Alemanya, Holanda, o Bèlgica .