L'Escala tornarà a celebrar l'Aplec del Sol Ixent el dia 1 des de Torre Montgó

L'Escala celebrarà de nou el dia 1 l'Aplec del Sol Ixent des de Torre Montgó, on s'espera superar els quatre-cents assistents. Enguany serà la tretzena edició d'un acte que serveix per donar la benvinguda al nou any.

La Principal de l'Escala interpretarà Sortida de sol, del compositor escalenc Avi Xaxu. Serà el símbol d'un acte que té lloc en un indret amb vistes a cala Montgó i el golf de Roses i a tocar de l'antiga torre de vigilància.

Durant l'acte se serveix gratuïtament cafè amb llet i xocolata desfeta amb bescuits per als assistents. Està organitzat per l'Agrupació Sardanista Avi Xaxu de l'Escala. Enguany és el 15è anivesari de la recuperació de la cobla local La Principal de l'Escala. També el 50è aniversari del naixement de l'Agrupació Sardanista Escalenca Avi Xaxu i el 50è aniversari del traspàs o 130è aniversari del naixement del compositor local Josep Maria Vilà i Saliner (1889-1969).