Els Bombers van haver de rescatar dijous al vespre un gat que havia caigut en un pou de Peralada. El pou fa quinze metres de fondària i es troba a la finca d'un particular.

Els Bombers es van desplaçar fins allà per tal de treure l'animal que accidentalment hi havia caigut. Un dels bombers va baixar amb cordes fins al fons del pou per recollir l'animal.

Els Bombers van poder rescatar la gata sana i estàlvia, tot i que asseguren que la van treure «molla i espantada».