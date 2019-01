El primer dia de l'any que acabem d'encetar, els figuerencs hem pogut gaudir d'un Concert d'Any Nou fantàstic. L'Orquestra Filharmònica de Catalunya, sota la direcció d'en Carles Coll i Costa, va oferir un programa molt extens al nombrós públic assistent, -que pràcticament omplia el Teatre Jardí- compost de valsos i polques vienesos, combinats amb música catalana.

L'esmentat concert va ser organitzat per l'agència de viatges Tourist Club 65, dels figuerencs Joan Mundet i Motserrat Gimbernat, a qui hem d'aplaudir i agrair la iniciativa. Personalment crec que ens calen esdeveniments com aquest per omplir, encara més, si cal, l'oferta cultural de Figueres i comarca. Felicitem, doncs, els seus organitzadors per l'èxit assolit i els animem a repetir-ho l'any vinent.

Des del grup Canviem Figueres pensem que la dinamització de la ciutat, pel que fa a la celebració d'actes culturals, ha de ser la suma d'iniciatives públiques i privades, sota la direccció d'un organisme municipal, amb la finalitat de coordinar totes les propostes de les diferents entitats culturals, associatives, institucionals, etc., tenint com a objectiu l'elaboració d'una programació atractiva, de qualitat, dirigida a totes les edats i planificada pel llarg de tot l'any, que tingui present les arts escèniques, la música, l'organització de premis literaris, les exposicions de pintura,?

Per construir la Figueres del futur ens cal una aposta ferma i decidida, invertint en formació i cultura, cal sumar tots els esforços possibles en aquest sentit; sense una joventut competent en les diverses modalitats on fomentar el seu futur no serem capaços d'aconseguir la reconstrucció d'aquesta ciutat.

L'oferta cultural ha de ser àmplia i de qualitat, per al gaudi dels seus ciutadans i ciutadanes, però també per atraure els residents a la comarca i a tots aquells que ens visiten; a tots, uns i altres, els hem de voler enamorar de nou. Tenim fixat un objectiu: retornar Figueres al lloc que li pertany. Per això, iniciatives com el Concert d'Any Nou han de ser molt valorades. Enhorabona!