Figueres reubica part del mercat de roba però l'Associació de Marxants en recela

L'Ajuntament de Figueres ha reubicat part de les parades del mercat de roba que se celebra setmanalment els dijous i avui els marxants estrenaran el nou recorregut. La decisió, però, no ha agradat a l'Associació de Marxants de les Comarques de Girona, que acusa el consistori d'haver pres la decisió unilateralment.

La modificació, segons ha informat el consistori, passa per reubicar les parades de la part final de la riera Galligants i ocupar part del carrer Mestre Falla en el tram que discorre paral·lel al passeig Nou. Es mantenen les parades al mateix passeig Nou, la ronda del Parc i tot el recorregut de Manuel de Falla.

L'Ajuntament defensa la modificació com a millora del recorregut i per facilitar l'accés a les 180 parades que integren el mercat. El consistori defensa que la decisió s'ha pres a petició dels propis marxants i que sobre la taula hi havia diverses opcions, entre elles el trasllat del mercat de roba al recinte firal per millorar-ne la comoditat.

Finalment, però, l'acostament de les parades al passeig Nou va ser la proposta que va tenir major consens entre els grups polítics municipals.



Escepticisme del sector

La mesura, però, no convenç l'Associació de Marxants de les comarques gironines, que representa el sector. El seu president, Josep Maria Vergés, diu que la decisió ha sigut «unilateral» i que respon als interessos d'uns pocs paradistes.

«No estem d'acord amb aquest canvi perquè creiem que tornarem a tenir el mercat dividit i ens perjudicarà», insisteix Vergés. El representant dels marxants considera que s'haurien de concentrar més parades al passeig Nou i omplir els espais buits. «L'Ajuntament vol arreglar-ne uns quants però n'espatllen d'altres», subratlla el president de l'Associació de Marxants, que s'ha mostrat molt crític amb l'actual gestió del mercat.

En els darrers anys, el debat sobre els canvis d'ubicació del mercat de roba dels dijous ha generat tensió entre l'Associació de Marxants i l'Ajuntament de Figueres. Les obres per fer l'aparcament soterrat del passeig Nou i el giratori de la plaça del Sol van obligar a reubiciar el mercat en diverses ocasions i hi va haver importants desavinences entre ambdues parts.

El mercat ha anat creixent progressivament i la tradicional ubicació a la riera Galligants es va anar ampliant fins a la zona de la plaça del Sol, d'on va haver de marxar per les obres de l'actual giratori.