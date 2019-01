El temporal deixa cops de vent de 150 km/h i onades de més de dos metres

El preludi de l'episodi de fred polar que s'espera per a finals de setmana ha deixat a l'Alt Empordà forts cops de vent, que han arribat als 150 km/h a Portbou, i onades que han superat els dos metres al llarg de tota la costa. El Servei Meteorològic de Catalunya havia publicat un avís per vent i estat de la mar a la comarca.

El temporal ja va començar la matinada de dimarts a dimecres i durant tot ahir la tramuntana va bufar amb força. La instensitat del vent va ocasionar diverses incidències a la comarca. A Llançà es va alertar els Bombers del risc de despreniment d'unes planxes d'alumini del pavelló i a Figueres, Avinyonet de Puigventós i la Jonquera hi va haver diversos avisos per arbres i branques caigudes.

En aquest darrer cas, un arbre va caure a l'N-II al punt quilomètric 771.5, i hi va intervenir una dotació de Bombers. Un cop de tramuntana va deixar, a més, sense llum 8.713 abonats de Roses, 679 de Vilajuïga i 135 de Pedret i Marzà. L'episodi de forta tramuntana ha anat acompanyat d'un descens de les temperatures que ha deixat una mínima de 4,3 graus a Torroella de Fluvià i 5,9 a Portbou. La previsió és que per avui la sensació tèrmica se situï en alguns pics per sota de zero.

Per avui es mantenen les alertes de perill moderat per vent i mala mar. Aquest darrer el Servei Meteorològic de Catalunya preveu deixar-lo actiu fins divendres. Entre el divendres i el dissabte és quan es preveu que l'aire polar entri amb força i deixi temperatures gèlides.