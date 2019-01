El PSC treu del calaix el projecte per «dignificar» el carrer Avinyonet

El PSC de Figueres ha recuperat el projecte de rehabilitació del carrer Avinyonet –principal eix del sector est de la ciutat– per tal de «dignificar» la zona convertint-lo en un passeig. El regidor Pere Casellas proposarà durant les negociacions dels pressupostos amb el govern del PDeCAT que s'inclogui una partida per començar a redactar-ne el projecte a canvi del seu vot positiu.

La proposta no és nova. Ja el 2015, el socialista Pere Casellas proposava convertir el carrer Avinyonet en una prolongació del passeig Nou. El portaveu del PSC insisteix que la intervenció permetria una millor accessibilitat fins l'estació del TAV i dignificar el sector oest de Figueres, visiblement deteriorat i on hi viu majoritàriament la comunitat d'ètnia gitana.

L'actuació que proposa el PSC mantindria la mateixa estètica del passeig Nou, amb plataforma única, però conservaria els aparcaments. A més, s'hi habilitaria carril bici i espais amb bancs i arbrat. «El carrer Avinyonet és un eix estratègic pel tren d'alta velocitat i ha sigut una zona oblidada pels governs convergents de Santi Vila, Marta Felip i Jordi Masquef», ha criticat Casellas.

El traçat que proposen, però, seria sinuós per evitar, diuen, haver de posar elements per alentir el trànsit. «Aquest model ja s'està aplicant en altres ciutats espanyoles i catalanes», ha justificat Casellas.

La proposta recorda el projecte de l'exalcalde socialista Joan Armangué. La intervenció també vol reordenar l'espai, però en aquest cas sense enderrocar cap habitatge. A més, asseguren que els veïns no haurien de pagar contribucions especials.

El PSC de Figueres ja portava aquesta proposta al programa electoral dels comicis del 2015 i malgrat el pacte de govern amb el PDeCAT no es va arribar a executar mai. «S'havia inclòs en l'acord de govern però Marta Felip es va negar a invertir al sector oest per una qüestió electoral», critica Pere Casellas.

Ara, des de l'oposició, recuperen el projecte fins ara oblidat i proposaran que s'inclogui una partida per començar-ne la redacció.

El cost de la intervenció estaria xifrada en uns 1,5 milions d'euros. «Aquesta és la quantitat que va calcular el cap de Serveis Urbans anys enrere.

El PSC defensa que la intervenció és una prioritat pel partit, «però també per la ciutadania». La zona està visiblement degradada i l'actuació faria més agradable l'accés a peu o en vehicle fins l'estació de tren del TAV. La intervenció que proposen estaria projectada fins a la fi del terme municipal, poc després del giratori del barri del Culubret. Des d'allà, ja és terme municipal de Vilafant i s'hauria de consensuar amb l'Ajuntament del municipi veí.

La proposta suposa abandonar la conversió del carrer en una gran avinguda per accedir a l'estació del TAV. «Considerem que aquest accés es resol via futures rondes i via carretera d'Olot», subratllen.



Converses amb els veïns

El PSC ha presentat la proposta a diversos veïns del carrer Avinyonet i a la Coordinadora d'Associacions de Veïns Josep Casero, que veurien amb bons ulls el projecte. Aquesta darrera aglutina les entitats veïnals del Turó Baix-Nova Estació, Culubret, Juncaria-Parc Bosc i Vivendes del Parc.

El sector oest fa temps pateix problemes de seguretat i civisme i s'hi han intentat impulsar diverses intervencions. Una de les més polèmiques va ser el Pla de l'Avinguda Nova Estació, del mandat de Joan Armangué a Figueres i plantejava precisament «endreçar» aquesta part de la ciutat per garantir la connexió entre el centre i l'estació del TAV. Aquella proposta preveia l'enderroc d'una cinquantena de cases i la part del carrer Avinyonet era una de les més afectades.