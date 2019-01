Els veïns del Culubret diuen que és «impossible» viure amb els talls de llum

Malestar entre els veïns del barri del Culubret de Figueres. I és que després de set anys de talls continuats de llum, ahir al matí van decidir sortir al carrer per fer paleses les seves queixes, manifestant-se des de casa seva fins a la seu d'Endesa, passant per l'ajuntament. Va ser a l'alçada del consistori on l'alcalde, Jordi Masquef, es va afegir a una protesta que considera que demostra que els veïns «tenen tota la raó del món» en un tema que «cal solucionar». La marxa va transcórrer sense incidents i amb el suport de bona part dels partits polítics. Van ser una cinquantena de persones les que, amb pancartes i xiulets, van protestar perquè, asseguren, «ja no es pot viure al barri». El portaveu dels veïns, Enrique Reina, va exigir «solucions» a totes les administracions i a Endesa.

«Les nostres cases no valen res, ningú ens en vol pagar ni cinc. Això és insostenible», es va queixar Reina, que demana «més contundència» per part de les administracions. «És veritat que el patrullatge policial ha anat a més, però ens calen més mesures i més vigilància», va assenyalar.

Per la seva banda, Masquef es va mostrar comprensiu amb els afectats i taxatiu a l'hora de parlar de solucions. «Fins que no reconeguem tots que és un problema de salut pública, no avançarem», va reblar. Per això, el batlle exigeix «més col·laboració» per part de la conselleria d'Interior i de l'administració de Justícia.

Masquef va explicar que durant el 2018 es van produir més de 200 talls de llum, com a conseqüència de l'excés de potència que necessiten les plantacions de marihuana. «Com que demanden molts vats de seguida fregeixen el sistema i salta la llum», va lamentar.

Masquef va assegurar que se'ls ha negat fer entrades i registres en habitatges que «constantment» requereixen grans potències de llum, «molt més del que una família pot consumir». Amb tot, l'alcalde va deixar clar que no hi ha el risc que passi «la desgràcia» que va succeïr a Badalona, ja que Endesa «sectoritza» el sistema per evitar incidents.



Endesa també ha d'actuar

Un altre dels punts que els veïns reclamen és la millora del sistema elèctric i que és responsabilitat d'Endesa. Masquef va explicar que aquest aspecte «també cal tractar-lo», i es posa al costat dels veïns, ja que «ells paguen religiosament» les seves corresponents factures. Reina va recordar que tenen contractada la llum «de manera continuada» i no a talls. Per això exigeix «més seriositat» a l'empresa i que «no els deixi abandonats». En aquest sentit, va recordar que hi ha èpoques que han de llençar a les escombraries bona part dels aliments que es perden perquè se'n va la llum.