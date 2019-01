El PSC de Figueres titlla el govern local d'«incompetent» i el culpa de la brutícia

El grup municipal del PSC de Figueres ha carregat durament contre el govern del PDeCAT en la gestió del nou contracte d'escombraries. «Figueres està bruta sense una solució aparent i navega sobre els resultats de la incompetència del govern municipal», critica el regidor socialista Pere Casellas en un comunicat del partit.

L'adjudicació del contracte de neteja està paralitzat per un recurs presentat contra el concurs per dues de les empreses finalistes. Mentrestant, el nou servei encara no es pot implantar i els socialistes denuncien que la situació s'allargui sine die.

Un informe dels tècnics municipals dona validesa al procediment seguit i avui l'alcalde, Jordi Masquef, secretaria i intervenció es reuneixen per decidir si s'envia el document al Tribunal Català de Contractes. De moment, el procediment està aturat.

Per la seva banda, els socialistes lamenten que la situació derivi en «l'enquistament de la deixadesa de la ciutat» i «l'allargament de l'antic contracte».

«La feina s'ha fet malament i ja vam advertir que el final seria la situació on som ara», lamenta el portaveu socialista, Pere Casellas.



Responsabilitats polítiques

El PSC exigeix responsabilitats per la gestió que se n'ha fet i una explicació tècnica a la ciutadania. «Hi ha una cosa que no varia als governs convergents de Figueres: els problemes s'agreugen per la mala gestió», diu Casellas.

«La ciutat continuarà bruta per una mala gestió en la tramitació, tot i tenir el suport polític per tirar el nou concurs de neteja endavant», assegura el socialista, i afegeix que la «ineficàcia» del PDeCAT «ens encalla en una ciutat cada cop més bruta».