La moratòria al litoral frena la redacció del POUM de Roses

La moratòria de la Generalitat per tal que es deixi de construir a 500 metres del mar a la franja entre Portbou i Blanes ha frenat la redacció del POUM de Roses que el Tribunal Suprem va anul·lar el 2016. L'alcaldessa, Montse Mindan, ha explicat que l'Ajuntament ja té a punt l'estudi d'inundabilitat i que farà la resta de tràmits i informes necessaris per tenir-ho tot a punt per quan es pugui aprovar. Mentrestant, les poques empreses ubicades al sector han impulsat una modificació al planejament per regularitzar la seva situació.

Mindan ha constatat que el pla director ha «suspès totes les llicències» i afecta el POUM. L'estudi d'inundabilitat, una de les mancances que va motivar l'anul·lació per part del Suprem, ja està acabat. Es va entregar fa uns mesos a l'Agència Catalana de l'Aigua el document per què marqui els sistemes hídrics que s'han de plantejar. Mindan ha avançat que el que sí es podrà fer és elaborar «la redacció del ple de condicions administratives».

A la vegada, l'Ajuntament ha actualitzat el planejament vigent a les lleis i normatives actuals permetent que la població no s'hagi aturat.

Aquesta setmana el ple municipal aprovava un tràmit per regularitzar la situació de les empreses situades a la zona del futur polígon industrial , entre elles Zodiac. El polígon es va començar a tramitar però per litigis judicials també va quedar frenat.

Mindan ha explicat que tots els veïns s'han posat d'acord per regularitzar la seva situació. L'Ajuntament ha assumit la tramitació del seu pla parcial d'iniciativa privada i s'enviarà a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental. A la sessió plenària es va aprovar la formulació de la proposta promoguda per Zodiac per tal de classificar com a sòl urbà consolidat i sòl urbà no consolidat aquest àmbit d'activitat econòmica.