Apareixen al Cap de Creus restes de petroli del xoc de dos mercants a Còrsega a l'octubre

Després de gairebé quatre mesos del xoc entre dos vaixells mercants a la costa francesa de Còrsega, al Mediterrani, continua havent-hi restes de petroli que ara embruten les cales del Cap de Creus. Petites taques també han aparegut als Aiguamolls de l'Empordà. Diumenge vinent s'ha organitzat una sortida des de Portlligat per netejar les cales.

L'alcalde de Cadaqués, Josep Lloret, ha explicat que l'Ajuntament col·labora en la iniciativa, que ha sortit de particulars i de l'empresa de caiacs situada a Portlligat després de detectar que hi havia restes al llarg de la costa. Principalment estan situades des de s'Alqueria cap amunt, explica, direcció Port de la Selva.

El petroli estan convençuts que prové del vessament que es va produir a l'octubre, que malgrat contenir-se va deixar restes que s'han escampat a diferents punts del litoral del Mediterrani.

El biòleg Eduard Marquès ha constatat que fins i tot s'han trobat taques errants als Aiguamolls de l'Empordà.

Sk Kayak de Cadaqués i Kayaking Costa Brava són dues de les empreses que diumenge ajudaran amb els caiacs a arribar fins a les agrestes cales de Cap de Creus. Segons han informat des de la segona empresa, que està difonent la iniciativa per sumar voluntaris, es desplaçaran fins a aquests punts per col·laborar i poder accedir per mar fins a les cales.

L'alcalde de Cadaqués ha informat que la Generalitat hi col·labora i també l'Ajuntament facilitant guants, mascaretes i saques per a retirar el petroli i altres deixalles que es puguin trobar. A banda del petroli, s'hi ha localitzat un bidó.

No és la primera vegada que arriben a les costes del nord de l'Alt Empordà les restes de naufragis llunys d'aquesta costa. Lloret ha constatat que les restes que els arriben més sovint són procedents d'Itàlia. En aquest cas, vindrien del vessament causat per la col·lisió dels dos vaixells a Còrsega, França.

El xoc es va produir el 7 d'octubre, quan els dos vaixells mercants -l'Ulysses, de bandera tunisiana, i un vaixell carregat de contenidors, Virginia, de bandera de Xipre-, van topar. Un dels dos es va encastar a la part central de l'altre vaixell. Això va causar un forat de diversos metres per on va produir la fuita de combustible que va deixar una taca de fins a vint quilòmetres quadrats. Tot i que el vessament va ser en aigües franceses, a tocar de Còrsega, l'operació de neteja es va portar a terme entre França, Itàlia i Mònaco per contenir-lo i evitar un desastre a la costa. Part de les restes, però, continuen escampant-se pel Mediterrani.