Abocaments incontrolats de restes de cultius de marihuana

Un particular que passejava per camins entre Vilafant i Avinyonet de Puigventós va trobar-se diumenge a la tarda amb un abocament incontrolat en un camí de restes que es creu que provenen d'un cultiu de marihuana. Va donar avís des de les xarxes i l'Ajuntament de Vilafant va comprovar que estava en terme de la població veïna, a qui va donar avís. L'abocament incontrolat de tota mena de deixalles als camins és una problemàtica des de fa anys, com també ho és els cultius interiors de marihuana a la zona oest de Figueres.

La persona que el va trobar ha explicat que es trobava al mig del camí. Són muntanyes de terra, tubs, testos petits i altres elements que són habituals en els cultius interiors de marihuana.

L'avís el va donar en un grup de les xarxes de Vilafant. L'alcaldessa, Consol Cantenys, ha explicat que es va donar avís als tècnics per comprovar exactament on estava situat. Cantenys constata, a més, que «hi ha alguns abocaments no només de restes de marihuana sinó de runes i altres» deixalles en alguns punts del terme.



Incivisme als espais naturals

Des de fa anys intenten frenar aquesta problemàtica. «Tenim un municipi amb molts camins i espais naturals i l'incivisme d'algunes persones fa que ens trobem abocaments en diferents punts». Per això es va posar en marxa una aplicació des d'on els veïns poguessin avisar.

L'entorn del Manol és un dels llocs on, aprofitant que estan allunyats de la trama urbana, es poden trobar sovint deixalles acumulades.