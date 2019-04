Concurs de microrelats dels Espais Joves de Castelló

Els Espais Joves del municipi, en col·laboració amb l'Agència Catalana de la Joventut, organitzen un concurs de microrelats per Sant Jordi. Sota el lema «Canvia el conte: no m'estimis molt, estima'm bé!», es fa una crida a tots els i les joves que vulguin participar-hi per tal que escriguin un relat basat en la igualtat i que tracti temes relacionats amb l'estima des d'una perspectiva inclusiva. Els relats hauran de ser de màxim 280 caràcters.

El concurs està dirigit a majors de 16 i el premi és una estada per a 2 persones en un dels 20 albergs que gestiona la xarxa Xanascat de la Generalitat. El concurs es realitzarà a través de l'Instagram @jovescastello i finalitza avui. El jurat serà un grup de joves dels Espais Joves.