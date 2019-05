L'homicida del crim de la Rambla de Figueres ja havia matat una dona l'any 2006

L'homicida de la Rambla de Figueres –Mohammed Regrag– ja va ser condemnat per un crim similar l'any 2008. L'home va matar la propietària del pis on vivia i l'Audiència el va condemnar a un màxim de 14 anys d'internament psiquiàtric perquè se li va diagnosticar una esquizofrènia paranoide i, per aquest motiu, li van aplicar un eximent complet de responsabilitat penal per alienació mental. Els fets van passar el 31 d'octubre del 2006.

La víctima li llogava una habitació de casa seva, al carrer Peixos número 7 del barri de la Marca de l'Ham de Figueres. De matinada i arran d'un episodi psicòtic, va agafar un ganivet i la va matar. L'home tenia diagnosticada la malaltia des del 2004 i ja havia estat ingressat més d'un cop per episodis psicòtics.

Es tracta del mateix home detingut aquest dilluns per apunyalar mortalment un home de 64 anys al centre de Figueres. L'homicida va assegurar als Mossos d'Esquadra que va apunyalar l'home assegut en un banc de la Rambla a l'atzar perquè sentia «desig de venjança». Els fets van tenir lloc cap a les nou del vespre de dilluns.

L'arrestat va declarar que va passar per davant de la víctima –que estava amb dues persones més– i que el va atacar «sense saber per què el va escollir a ell». Mohamed R. va assestar una ganivetada al coll a la víctima, la mateixa arma que va triar el 2006 per matar la propietària del pis on vivia de lloguer a Figueres.

El detingut va assegurar als Mossos que, des que va sortir del psiquiàtric, ha intentat fer «vida normal» tant a Girona com a Barcelona, però que no «li han deixat». Per això, va afirmar que es considera «un mort en vida» i que se sent «molt maltractat» per les institucions.

Amb relació al crim, l'autor confés va reconèixer a comissaria que «mitja hora abans dels fets no tenia pensat» fer-ho. Ell mateix va reconèixer, però, que havia comprat el ganivet un dia abans en una botiga de Figueres. Regrag també va admetre que va actuar a l'atzar quan aquest dilluns, cap a les nou del vespre, va enfonsar el ganivet al coll a la víctima perquè volia «matar un home català i de Figueres».

Diu que l'home estava assegut amb dues persones més al banc de la Rambla quan ell va passar per davant del grup. Després de pensar-s'ho «una mica», declara que es va girar i que va atacar la víctima, de 64 anys i veí de Figueres, sense saber «per què el va escollir».



Identificat hores abans

L'homicida de la Rambla ja va actuar hores abans d'aquests fets. Cap a les tres de la tarda la policia va rebre l'avís d'una persona que alertava que l'havien amenaçat amb un ganivet.

Els fets van passar al carrer de la Jonquera. La dona es va amagar a l'escola Cor de Maria i va avisar la policia. Agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra es van personar a la zona i van localitzar l'home al mateix carrer. El van identificar i el van escorcollar però no li van trobar cap arma i, per això, no el van detenir.

Fonts de la investigació indiquen que els forenses van fer una primera exploració al detingut per avaluar si podia estar afectat, en aquell moment, per algun trastorn mental però no tenia símptomes que indiquessin que tenia les capacitats alterades o anul·lades.

La víctima del crim de la Rambla va morir poc abans d'arribar a l'hospital. Després de l'apunyalament, l'agressor va llençar el ganivet de grans dimensions en uns matolls a l'altra banda de la Rambla i es va asseure en un banc.

La Rambla a aquella hora estava concorreguda i alguns dels testimonis van alertar una patrulla de la Guàrdia Urbana que es trobava a la zona i que va poder detenir l'agressor in situ poc després. També van localitzar el ganivet que hauria fet servir com a arma del crim. El cos el van traslladar a l'Institut de Medicina Legal de Girona, on li faran l'autòpsia.