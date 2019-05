Figueres comença les obres de l'aparcament a l'antic camp de futbol

L'Ajuntament de Figueres ha començat els treballs per a l'adequació de l'antic camp de futbol del Far com a espai d'aparcament. Les obres tenen un termini d'execució de cinc mesos i suposaran la creació de 330 places a prop del centre històric.

L'aparcament se situa a l'avinguda Vilallonga amb carrer Far d'Empordà, a uns deu minuts de la Rambla de Figueres.

Els terrenys són de particulars i l'Ajuntament va decidir llogar-los per convertir-los en un espai d'estacionament dissuasiu.

La proposta va ser inicialment criticada per ERC, que tenia aquest terreny dins els solars amb els quals es negociava des de la Comissió d'Espais Buits.

Però el govern considera que és un bon espai per ajudar a dinamitzar el comerç del centre urbà i, finalment, el desembre passat va aprovar un conveni amb el propietari, l'Asil Vilallonga. L'acord amb la propietat inclou un conveni de lloguer per als propers deu anys amb un cost de prop de 50.000 euros anuals i un cost d'arranjament de 93.000 euros.

El primer any serà gratuït estacionar-hi i a partir de llavors s'aplicarà un pagament tou. El cost seria de dos euros al dia. No tots els grups del consistori estaven d'acord en el lloguer d'aquest solar. ERC considerva que era massa car i Cs i PP van demanar que es fes pagar des del principi.