Arrels de Vi torna a Empúries amb 29 cellers i 100 referències de vins qualitat

Sant Martí d'Empúries tornarà a acollir Arrels de Vi, la fira professional vitivinícola amb la presència de 28 cellers de la DO Empordà i un celler convidat del Roselló. La fira està oberta a tothom. Els assistents podran tastar més de 100 referències de vi de la DO Empordà de gamma alta, conèixer de primera mà als propietaris i enòlegs dels millors cellers empordanesos i comprar a preu de celler els vins de qualitat de la DO Empordà.

La fira se celebrarà el cap de setmana del 8 i 9 de juny.

Prèviament, ahir es va celebrar el tast a cegues per escollir els vins guanyadors dels Premis Arrels de Vi 2019, el millor blanc, negre, rosat i dolç.



El director del tast Rafel Sabadí, sommelier del Uain Bar&Store de l'Escala, segons l'organització, ha fet una rigorosa selecció d'experimentats sommeliers, escollits tant per la seva trajectòria, així com per la sensibilitat amb els vins de la DO Empordà i el seu compromís envers el territori.

Enguany participen 18 sommeliers en el tast al MAC Empúries. Segons Sabadí, "en un any de rècord pel que fa a reconeixements i nombre d'ampolles venudes, els vins de l'Empordà s'han consagrat en un mercat tan competitiu com és el del vi".

Els sommeliers paticipants al tast a cegues provenen de diferents restaurants d'arreu de les comarques gironines, alguns de reconeguda trajectòria: Cristina Torrent i Aga Ogórek del Restaurant Bo.Tic (Corçà), Clara Antúnez de la Gastronòmica Events; Laura Masramon de la Ruta del Vi DO Empordà; Agnès Gasull, col·laboradora de Cellers de l'Empordà; Jordi Folgado del Restaurant Orígens (L'Escala); Carlos Ventura de l'Enoteca Els Barrils (L'Escala); Adrià Castells de KoSa Bistrot (Palafrugell); Marcelo Chan de Vinilo Wine Bar (L'Escala); Clara Isamat de Vinos Compartidos; Alex Peiró del Restaurant Casamar (Llafranc); Ion Bogdan de Mas de Torrent Hotel & Spa (Torrent); Jordi Grau de Vins i Licors Grau (Palafrugell); Rafel Tubau de Bodega Ratxelet (L'Escala); Gerard Geli del Restaurant Vicus (Pals); Adrià Ferré del Restaurant Can Miquel (L'Escala); Carlos Domínguez del Restaurant Bell-Lloc (Sta. Cristina d'Aro) i Víctor Jiménez de la botiga especialitzada La Vinícola (Barcelona).

Dotze edicions a Sant Martí d'Empúries

Arrels de vi complirà enguany dotze edicions. Organitzada per Dominic Abernethy, defensor del vi empordanès, i per Tess Oriol i Carlos Krauel de TOCK Projects, Arrels del Vi s'ha consolidat com l'única fira professional de vins de la DO Empordà oberta al públic general.

Dominic Abernethy parla remarca que "ja fa dotze anys que vam apostar pels vins de la DO Empordà amb Arrels del Vi, i no ens vam equivocar".

Posa de manifest la tasca dels cellers per oferir vins de qualitat que ho demostra, per exemple, que "en cinc anys s'ha doblat el nombre de vins de l'Empordà que assoleixen l'excel·lència a la prestigiosa Guia Peñín".

Amb Arrels de Vi, diu Abernethy, "oferim el luxe de tastar més de 100 referències dels grans vins de la DO Empordà en copa Riedel, escoltant de primera mà les explicacions dels seus creadors, els propietaris i enòlegs dels cellers empordanesos".

Tess Oriol afegeix que "oferim un format professional obert a tothom i ens ho valoren molt. L'entorn a Sant Martí d'Empúries és espectacular i l'ambient distès i familiar de la fira, fan d'Arrels del Vi una de les cites més esperades de l'agenda empordanesa".

A la fira també s'hi podran trobar Anxoves de l'Escala M. Sureda amb pa de tramuntana del Gremi de Flequers Artesans de les Comarques Gironines, així com amb els següents expositors: Formatges La Balda i Le Bolut, el "show" degustatiu d'ostres Ostrens, Oli d'oliva verge Serraferran i el Festival Castell Peralada.

A la fira també s'hi organitzen activitats paral·leles com tallers familiars per pintar amb vi, visites guiades a les ruïnes d'Empúries o música.

El 15 de juny, amés, amb la DO Empordà i la Ruta del Vi DO Empordà, portaran també al jardí del Palau Robert de Barcelona, l'experiència Arrels del Vi.