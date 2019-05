Comença el judici contra l'acusat de matar d'una ganivetada el company de pis a Roses

El judici contra l'acusat de matar el company de pis d'una ganivetada al cor en un apartament a Roses (Alt Empordà) el 18 de juliol del 2017 ha començat aquest divendres a la secció tercera de l'Audiència de Girona amb la tria del jurat popular. El processat s'enfronta a 27 anys i mig de presó per assassinat, intent d'homicidi i lesions. Durant les al·legacions prèvies, fiscalia i defensa han subratllat davant dels nou membres del jurat que "la clau del judici" serà determinar si, en el moment de perpetrar el crim, l'acusat tenia les capacitats totalment anul·lades per un brot psicòtic. La defensa esgrimeix dos informes psiquiàtrics que apunten que va patir un trastorn mental transitori derivat del consum de drogues i alcohol. "La víctima era amic i seu i no hi va haver cap discussió prèvia", ha dit l'advocada. Per això, demana que li apliquin un eximent complet.