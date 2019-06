Vilafant reclama l'institut després de 10 anys en mòduls

Vilafant es manifesta per reclamar l'Institut després de deu anys en barracons. Aquest dissabte, prop de tres-centes persones van participar a l'acte reivindicatiu convocat per l'AMPA de l'Institut de Vilafant per reclamar la construcció definitiva de l'edifici.

La comitiva, acompanyada per la Batukada, estava encapçalada per dues pancartes, una de les quals era portada per l'alcaldessa en funcions, Consol Cantenys, representants de l'AMPA i la direcció del centre.

La manifestació es va dirigir fins als terrenys cedits per l'Ajuntament al Departament d'Educació per a la construcció de l'institut. Allà, els alumnes van escenificar l'enterrament simbòlic de la primera pedra de l'edifici.