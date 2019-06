Problemes per circular per l'AP-7 a Pont de Molins per un camió i un cotxe accidentats

Problemes per circular per l'AP-7 a Pont de Molins per un camió i un cotxe bolcats.



El vehicle pesant ha xocat de matinada de retruc contra un cotxe, que han acabat caient per un talús del lateral de la via, segons el Servei Català de Trànsit.



Com a conseqüència del sinistre viari, hi ha tres ferits. Es tracta de tres persones a qui els Bombers han hagut d'extreure de dins dels vehicles, ja que hi han quedat atrapats.



A causa de l'accident de trànsit, hi ha un carril tallat en sentit França des de dos quarts de vuit del matí. Anteriorment, n'hi ha hagut dos.





? A l'AP-7 hi ha un carril tallat a Pont de Molins (Alt Empordà) en sentit França per un accident que hi ha hagut aquesta matinada. Intensitat. Precaució! @transitap7 pic.twitter.com/Mlw15juhR2 — Trànsit (@transit) 12 de juny de 2019

El sinistre viari ha tingut lloc pels volts de dos quarts de dues de la matinada a l'altura del quilòmetre 17 de l'autopista. Per causes que s'investiguen els dos vehicles han xocat i han acabatA lloc hi han treballat quatre dotacions dels Bombers, el SEM i els Mossos d'Esquadra.Aquest matí s'està procedint a la