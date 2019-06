Comissen a França onze tones d'haixix que es van introduir per la Jonquera

Una investigació duta a terme per la Policia Nacional i per la Policia Judicial de Mulhouse (França) ha permès comissar onze tones d'haixix a França que s'havien introduït al país per la Jonquera. En concret, la policia ha fet el seguiment d'un camió que procedia d'una ruta de narcotràfic entre Marroc i Europa.

En l'operació s'han detingut quatre persones a França i s'ha interceptat un camió procedent del Marroc que en el seu interior transportava més de deu tones d'estupefaents. Els membres de l'organització introduïen importants quantitats d'haixix en camions des del nord d'Àfrica i el distribuïen a escala europea: a França, Itàlia i Espanya.

Les investigacions van començar a Mulhouse el desembre de 2017, quan la Delegació de la Policia Judicial de Mulhouse, de la Direcció Interregional de la Policia Judicial de Estrasburg, va localitzar més de 800 quilos de cànnabis i va detenir dues persones d'origen marroquí i nacionalitats francesa i italiana.

A partir d'aquí, va començar una investigació judicial a la Fiscalia de Mulhouse. Fruit de la investigació, van localitzar una xarxa de narcotraficants dedicats a la importació de grans quantitats d'estupefaent des del Marroc amb la complicitat d'una empresa de transport per carretera radicada al nord de França. A partir de l'octubre, la Policia Nacional es va incorporar a la investigació. Es va identificar un camió que podria ser utilitzat per l'organització i, quan el vehicle va arribar al port de Barcelona procedent del Marroc, els agents van seguir-lo fins al pas fronterer de la Jonquera. Després, la policia francesa se'n va fer càrrec i durant el trajecte van detectar diversos vehicles «llançadora».



Una nau amb droga

Els investigadors van localitzar a Rungis (França) una nau que el grup podria estar utilitzant per guardar la droga i la seva posterior distribució a diferents clans.

A principis de maig, els agents van detectar que el clan investigat podria estar organitzant un nou transport de droga, passant per Espanya, amb un camió frigorífic. El 8 de maig, el vehicle va arribar al port de Barcelona procedent de Tànger i el van seguir fins a la Jonquera. Els investigadors van poder comprovar que el camió estava ocupat per dos individus i que al seu voltant estaven fent tasques d'acompanyament i contravigilància dos vehicles més amb matrícula francesa.

L'endemà van intervenir el camió, a la localitat francesa de Besançon, quan transportava més de deu tones d'haixix. Paral·lelament van trobar 220 quilos més que l'organització transportava en dos vehicles. Finalment, en una nau als afores de Mulhouse, van trobar 600 quilos més. En total, s'han detingut quatre persones.