Mor un home de 51 anys ofegat en una platja sense vigilància a l'Escala

Un home de nacionalitat belga de 51 anys va morir ahir al matí a la platja del Riuet de l'Escala mentre es banyava. Es tracta d'una de les platges on hi havia fort onatge però no hi ha servei de socorrisme. Protecció Civil va prohibir el bany a nou platges gironines, set d'elles al costat d'on ahir va tenir lloc la tragèdia, a l'Escala. És la tercera persona que mor aquest estiu ofegada a les platges de l'Alt Empordà. Els altres casos van ser a la platja del Salatar de Roses.

L'acompanyant de la víctima va donar l'alerta que no podia sortir al personal de la guingueta d'aquest platja, l'Ukelele_riuet. En Quim Martínez, responsable de l'establiment, va explicar que van trucar al 112 però mentre arribaven els serveis van optar per intentar treure'l de l'aigua.



Arriscar la vida

Un company, en Jordi, i ell mateix, van agafar una planxa de surf que tenen de decoració al local i es van llançar al mar. «Estava lluny, darrere les onades, el corrent se l'ha endut», va explicar ahir consternat per la situació viscuda i conscient que havien arriscat la seva vida.

L'home estava panxa avall i en arribar van veure que estava inconscient. Amb l'ajuda de la planxa el van portar fins a la platja, però estaven exhausts per l'esforç.

Protecció Civil va informar que es van rebre diversos avisos al 112 a les 10.28 minuts informant que quatre persones tenien dificultats per sortir de l'aigua. Es tractava de la víctima i de les persones que van intentar salvar-lo. Salvament Marítim va activar el servei de socorrisme de l'Escala, que es va fer càrrec del rescat. Van ajudar les persones a sortir de l'aigua.

Es van iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar fins a l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El personal del SEM li va estar practicant maniobres de reanimació cardiopulmonar, tot i que malauradament van ser infructuoses i l'home va morir a la plajta. Fins al lloc també s'hi van desplaçar un helicòpter i una ambulància del SEM.

La platja del Riuet és un punt on habitualment hi ha vent i onatge. És una platja molt concorreguda i hi ha el servei d'un bar de platja però no compta amb cap servei de vigilància.

Justament Protecció Civil va recomanar ahir escollir, en la mesura del possible, les platges que estiguessin vigilades i fer cas de la bandera que onegés. A la platja del Riuet tampoc hi ha bandera.

Per l'estat del mar, ahir el bany estava prohibit a nou platges de la Costa Brava. Totes les platges de Sant Pere Pescador es van incloure en la restricció. La platja del Riuet és la darrera al terme de l'Escala i la part final pertany ja a Sant Pere.

Tot i que hi ha un bar de platja, el Riuet està fora del circuit de punts del litoral que sí compten amb servei de vigilància durant les principals hores del dia.