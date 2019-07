Digos i diegos

Llegeixo a la premsa que el regidor figuerenc de Seguretat amb títol de vicealcalde (això de primer tinent d'Alcalde el devia «saber a poco» perquè l'esquerra també té el seu corazoncito i li agrada la pompa: a Figueres el primer que el va ostentar va ser, curiosament, un republicà) ha fet una declaració de voluntats del seu vicepresidit govern local tot assegurant que «intensificarem la lluita contra l'incivisme per tal que els incívics sàpiguen que, a partir d'ara, qui malmet l'espai públic tindrà una sanció...», alhora que ha llençat un torpede als responsables dels governs anteriors (deu ser els dels moments en els quals no formava part perquè hi va haver socioconvergència en dues ocasions) amb la promesa que, a diferència d'ells, «les sancions es cobraran».

I ves per on, sense solució de continuïtat, per pura casualitat o com a repte i provocació per comprovar el «trecho» que separa el «dicho» de l'«hecho», apareix la llegenda «Fora les forces d'ocupació» pintada a les persianes de la comissaria de la Policia Nacional, i convenientment signada amb el logotip del grup polític el qual, llevat que es tracti d'una suplantació amb voluntat inculpatòria, ha estat el responsable.

Potser amb aquesta calor estic despistat però, paradoxalment, no he trobat cap declaració pública (comentaris privats tampoc no m'hi han arribat) de condemna d'aquestes actituds, que cal suposar com a incíviques, per part de cap dels quatre genets del Change now! figuerenc, d'aquests nous lluitadors contra l'incivisme. És tot l'incivisme igual o, com sempre, n'hi ha uns més iguals que els altres, hi ha una discriminació positiva?

Més tard llegeixo també que el regidor figuerenc de Seguretat i vicealcalde ha girat una visita a les dependències policials per mostrar no sé exactament si la seva solidaritat, el seu suport o la seva condolença pels fets, però la nota de premsa especifica que ho ha fet amb caràcter particular i no, quina explicació té això?, en representació de la corporació que vicepresideix ni del partit que lidera, soci en comandita del que intenta governar el país. Digos? Diegos?

Ens hem d'acostumar al fet que les paraules dels polítics siguin no res més que «lo que el viento se llevó»?