Polèmica a les xarxes després de mort del gos de Macarena Gómez i Aldo Comas

Aquest estiu no està sent gens fàcil per Aldo Comas i Macarena Gómez. El matrimoni ha hagut de fer front a la trista pèrdua de la seva gosseta Crosta. Tot va començar fa uns dies quan l'actriu i el Dj demanaven ajuda a Instagram per localitzar-la.



Crosta s'havia perdut a la zona en la qual el matrimoni passava les vacances d'estiu. Aviat, Macarena i Aldo van començar a buscar el seu fidel company amb un resultat d'allò més tràgic. La seva gosseta va morir després d'haver estat atropellada. Una situació que els va portar a compartir missatges de comiat en els seus perfils socials.



Unes fotografies amb Crosta que es van omplir de missatges de suport i afecte, tot i així, alguns usuaris d'Instagram van començar a insultar Aldo Comas per aquest missatge: "El camp és el que té, no podem tenir els gossos lligats tots els dies i es corren aquests riscos, una gran pena ... espero descansis en pau al cel dels gossos ".



Una publicació que ha desaparegut del seu compte, cosa que el mateix Aldo ha volgut explicar en les seves stories d'Instagram denunciant els insults que ha rebut "per part de bojos que es fan dir animalistes".