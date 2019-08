Un nen de quatre anys i el seu pare moren ofegats a l'Escala

Un nen de quatre anys i el seu pare, de 29, van morir ahir a la tarda a la platja de Riells de l'Escala, una de les platges urbanes amb vigilància del municipi. Es tracta de turistes de nacionalitat francesa d'origen asiàtic. Els equips de rescat van necessitar tres hores per localitzar el cos de l'home, que es trobava a tres metres de profunditat.

Els fets van passar poc després de les tres de la tarda. Pare i fill es banyaven junts quan es va produir la tragèdia. A les 15.23 els serveis d'emergències van rebre diverses trucades de banyistes que alertaven que un nen s'havia ofegat. Els socorristes de la platja va rescatar el nen, que es trobava inconscient, i el van dur fins a la sorra, on li van estar practicant les maniobres de reanimació cardiopulmonar fins a l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va continuar amb les maniobres de reanimació, que van resultar infructuoses. Posteriorment, es va muntar un desplegament per intentar trobar el pare, que estava desaparegut. Una embarcació, una moto aquàtica del servei de socorrisme, efectius de Salvament Marítim, un helicòpter i la resta de serveis d'emergències van estar més d'una hora buscant el pare. Al lloc s'hi van desplaçar també la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i els Bombers. L'helicòpter dels Mossos va localitzar amb la càmera tèrmica el cos de l'home a les 16.59 hores en una zona que fa uns tres metres de profunditat. Una embarcació amb personal d'emergències va acostar el cos fins a la platja. Quan passaven deu minuts de les cinc de la tarda van treure el pare de l'aigua. Se li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar, però van ser també infructuoses. El SEM va activar el suport psicològic per atendre la mare i també va desplaçar dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat. També es va desplaçar fins al lloc personal del CAP de l'Escala.

La platja de Riells és una de les més concorregudes, i en el moment dels fets estava plena a vessar. Els serveis d'emergència van precintar-ne una part per poder atendre l'emergència, que va generar molta expectació. Amb aquestes ja són 21 les persones que han mort a les platges catalanes aquest estiu, deu de les quals a la Costa Brava. A l'Escala ja són quatre les víctimes.