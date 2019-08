Cadaqués busca solucions al col·lapse de trànsit de l'estiu

Cadaqués intentarà reduir les cues diàries i col·lapses que es produeixen a l'entrada de la població durant bona part de l'estiu. Les característiques de la carretera i la manca d'aparcament converteixen l'entrada en un tap. Els cotxes entren molt lentament al centre i les retencions s'allarguen durant hores. La Generalitat té prevista una reunió amb els responables polítics de Roses, Cadaqués i Figueres passat l'estiu per prendre mesures.

L'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, constata que la situació empitjora els dilluns i els dies de mal temps. I, a diari, la majoria de persones que opten per visitar Cadaqués escullen la mateixa hora.

El resultat són llargues cues per entrar a la població. Una vegada allà sovint es fa molt complicat trobar aparcament i molts vehicles donen voltes intentant-ho. L'Ajuntament disposa de bosses dissuassòries però són insuficients. Justament s'acaben de portar a terme treballs per senyalitzar els espais d'aparcament alternatius per guiar els turistes.

Els problemes del trànsit es compliquen encara més en situacions excepcionals. Explica, per exemple, que durant l'episodi d'alt risc d'incendi va ser impossible tancar l'accés rodat principal a cap de Creus perquè encara hagués agreujat més la situació.

La Generalitat és conscient que cal prendre mesures i per això esperen reunir les poblacions que fan ús d'aquesta carretera que en cap cas es planteja ampliar.

L'alcaldessa de Cadaqués explica que, per exemple, si s'informés a l'entrada de la via, a Roses, de la situació real del trànsit, potser, quan hi hagués llargues cues es dissuadirien alguns visitants. També planteja que es podria restringir el pas de determinats vehicles durant unes hores o èpoques puntuals, però apunta que són propostes que s'hauran d'estudiar.

Pel que fa a l'aparcament, l'actual govern espera ampliar l'estacionament per als veïns i per als visitants. Són conscients que no serà una mesura imminent. Potser l'estiu vinent encara no hi haurà nous aparcament dissuassoris, diu l'alcaldessa, però s'hi treballarà perquè siguin una realitat.

L'Ajuntament també espera adequar espais per a les biciletes i evitar que estacionin a les baranes dels carrers, com es pot veure a la imatge.

Finalment, una de les eines que esperen que els ajudi a afrontar els reptes és l'elaboració d'un Pla de Mobilitat que analitzi tots els fators i aporti propostes.