Apuntalen la Riba des Poal de Cadaqués per un esvoranc

L'Ajuntament de Cadaqués ha apuntalat la Riba des Poal després que hagi aparegut un esvoranc. Temen que pugui esfondrar-se una part i ja està previst reunir-se amb Costes del Ministeri de Medi Ambient per tal que abordi la necessitat d'actuar en aquest i altres punts del litoral en mal estat.

L'acció del mar va desgastant la part inferior de les ribes de la població, sobretot per l'acció dels temporals.

L'Ajuntament és conscient que estan en mal estat alguns punts del litoral i que cal una actuació per part de l'organisme responsable.

El més urgent és actuar a la Riba des Poal, on la setmana passada els serveis marítims van decidir apuntalar-ne un petit tram per evitar un despreniment. Des de mar és visible el voral per sota la calçada.

L'alcaldessa, Pia Serinyana, feia públic en declaracions a l'emissora local Ràdio Cap de Creus aquesta setmana el temor municipal que empitjorés. «Fa por que s'enfonsi la part on passa gent», deia l'alcaldessa.

Com que depèn de Costes del Ministeri de Medi Ambient actuar-hi, s'espera que la setmana vinent es reuneixin amb els Serveis Territorials per posar el tema sobre la taula.

L'Ajuntament té previst que visitin la zona per comprovar l'estat i avaluar els treballs que s'hi han de portar a terme amb l'assessorament dels serveis marítims i la gent de Cadaqués.

Els temporals van desgastant les infraestructures terrestres que es troben davant de mar. En el cas de Cadaqués s'hi ha hagut d'actuar en més d'una ocasió.

Un dels danys més importants ocasionats es va produir el 2009 durant una forta llevantada quan es va enfonsar una part al pas d'un vehicle de Bombers.