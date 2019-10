El grup altempordanès David i Manel s'integra a Teisa

El grup altempordanès David i Manel s'incorpora a TEISA i queden integrades en el mateix grup d'empreses dedicades al transport de viatgers en autobús. Amb l'annexió de David i Manel s'aposta per la continuïtat d'aquesta empresa que és referent en el transport de viatgers a l'Alt Empordà.

Àlex Gilabert, director-gerent de TEISA, explica que «volem transmetre i reforçar el nostre compromís en serveis de proximitat i lligats al nostre territori, fent una aposta per Figueres i per l'Alt Empordà. Unim esforços amb David i Manel, una empresa plenament consolidada a la comarca i amb experiència tant en transport regular, havent incrementat en els darrers anys els serveis a la Jonquera i a l'Outlet, com també establint un nou servei al Centre Penitenciari Puig de les Basses». Gilabert també afirma que l'empresa figuerenca té experiència «realitzant un transport discrecional, escolar i adaptat de qualitat». Per a TEISA, aquest acord suposa «un repte, que és la consolidació a una comarca com l'Alt Empordà, on teníem una presència petita, però que hem anat augmentant».

El 60% de l'activitat de David i Manel se centra en línies regulars com la concessió V-937, que va de Figueres a Maçanet de Cabrenys (passant per Pont de Molins, les Escaules, Boadella d'Empordà, Biure i Darnius) o la concessió V-6460, que recórrer Figueres fins a la Jonquera i Els Límits, passant per Pont de Molins i l'Outlet Gran Jonquera i amb prolongacions a Agullana i Cantallops. A més, compta amb un bus-llançadora que uneix, els caps de setmana, Figueres amb el Centre Penitenciari Puig de les Basses.

La resta de l'activitat de l'empresa figuerenca es desenvolupa en el transport escolar, amb dues rutes a l'institut de la Jonquera i una altra als instituts Cendrassos i Narcís Monturiol de Figueres, i tres de transport adaptat fins al Centre d'Educació Especial Mare de Déu del Mont, de Vilafant. A més, també ofereixen serveis d'excursions i de transport discrecional.

Autocars David i Manel SL es va fundar el 23 de juny del 1994 pels socis i propietaris David Garriga i Manuel Barragán i té la seva seu social a Figueres. Actualment, està en mans de Garriga i dels tres fills de Barragán (Eva, Sandra i Marc) i la seva activitat es concentra a l'Alt Empordà, dedicant-se al transport de viatgers per carretera, i oferint serveis de transport regular, escolar i discrecional.