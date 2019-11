Figueres construirà el nou pavelló sense el desenvolupament urbanístic de l'entorn

Figueres ha aconseguit desvincular la construcció del nou pavelló esportiu del desenvolupament urbanístic del sector de l'Olivar Gran. Les obres de l'equipament obligaven a desencallar el pla parcial que preveu més de mig miler d'habitatges nous i l'obertura de vials per connectar la ciutat amb el pavelló, un projecte que va quedar aturat el 2007. Els dubtes dels propietaris suposaven un escull per a l'edificació del pavelló, ja que els treballs previs en les línies elèctriques obligaven a ocupar de forma anticipada els terrenys.

Davant d'això, l'Ajuntament ha trobat una solució tècnica per desvincular els dos projectes i, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, la construcció del pavelló ja no estaria condicionada pel desenvolupament d'aquest sector. «S'ha trobat la manera que no s'hauria de fer l'ocupació anticipada del terreny», va explicar el regidor. La Junta de Promotors té un Pla de Viabilitat Econòmica que el govern està a l'espera d'estudiar.

La solució que han trobat els serveis tècnics municipals passa per aprofitar l'espai de la cruïlla entre el camí de les Fores i Marbres Casellas, qualificat com a via pública en el cadastre, per reubicar-hi la torre elèctrica. D'aquesta manera, no cal ocupar cap espai que no sigui de propietat municipal.

Malgrat que la construcció del pavelló ja no està condicionada per l'ocupació anticipada dels terrenys veïns, el futur equipament esportiu posa de nou sobre la taula el desenvolupament del sector de l'Olivar Gran, encallat des de fa anys i que ha de permetre la connexió entre el barri, el pavelló i la zona centre de Figueres, però també pel creixement de la ciutat. I és que aquesta connexió està subjecte als propietaris, que són els que haurien d'executar el Pla Parcial i urbanitzar els vials.



Els treballs previs

Els treballs per a la construcció del reclamat tercer pavelló van començar a arranjar el solar on s'instal·larà l'equipament a mitjans d'abril amb un cost d'uns 430.000 euros. El projecte inclou la dotació de serveis de sanejament d'aigua, el subministrament elèctric de baixa tensió i telecomunicacions, així com la modificació de la línia de mitja tensió que transcorre pel terreny on s'ha d'edificar l'equipament.

Segons ha explicat el regidor d'Esports i Serveis Urbans, César Barrenechea, els treballs previs hauran finalitzat un cop es canviï la ubicació de les torres elèctriques de mitja tensió. Aquests treballs es preveu que s'executin entre finals i principis d'any.

Paral·lelament, les obres de construcció del pavelló es licitaran i Barrenechea calcula que es podrien arribar a entrellaçar els treballs. «El pavelló permetrà donar vida a aquell sector», insisteix l'edil.



Dos milions per a l'any vinent

La construcció del nou pavelló tindrà un cost de 5,8 milions d'euros i la inversió ja estava recollida en el pressupost del 2019 amb una partida d'1,07 milions d'euros. En el pressupost de l'any vinent s'hi hauria inclòs una partida de dos milions d'euros per desencallar l'equipament i els treballs per la seva construcció, segons Barrenechea, estarien a punt de licitar-se. L'equipament haurà de resoldre la saturació que pateixen els altres espais esportius de Figueres i que empenyen diversos clubs de la ciutat a entrenar en pavellons de pobles veïns.