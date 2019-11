Figueres atura la compra del pis on va viure Dalí

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat en un ple extraordinari aquest dimecres donar de baixa dues partides per valor de 250.000 euros per a l'adquisició del pis on va viure Dalí de jove. La modificació de crèdit també afecta altres actuacions com el projecte del carrer Avinyonet o l'arranjament de la plaça del Turó Baix amb una suma total de 330.000 euros.

Els diners es destinaran majoritàriament a un pla d'asfaltatge de voreres (101.000 euros), inversió en sistema d'informació territorial (66.000), l'adquisició de vehicles (25.000 euros), senyalització vial (48.000) o un projector per al teatre (40.000). El vicealcalde, Pere Casellas, ha dit que aquesta no era una prioritat per a l'actual equip de govern i que primer cal acabar la reforma de la casa natal.

La voluntat per adquirir l'immoble va néixer de la mà de l'anterior equip de govern del PDeCat amb l'objectiu de lligar-ho la museïtzació de la casa on va néixer el geni, que ja s'està rehabilitant.