La DOP Oli de l'Empordà augura una caiguda de la collita d'entre un 10 i un 15%

La DOP Oli de l'Empordà preveu una devallada en la producció d'aquesta temporada. El president, Simon Casanovas, augura que les xifres d'enguany seran "per sota del que seria normal" i xifra entre un 10 i un 15% la caiguda de la collita, que se situaria en 500.000 quilos. S'espera un oli "una mica més verd de l'habitual, però de molt bona qualitat", desfensa Casanovas. La reducció de la collita s'explicaria per la falta de pluges d'aquest 2019. L'any passat la collita ja es va veure afectada per les condicions meteorològiques, i es va reduir entre un 20 i un 30%.

La presentació de l'oli novell serà el proper dissabte 7 de desembre a Figueres. Durant tot el matí, s'instal·larà un espai a la plaça Catalunya per a donar a conèixer l'oli nou de l'Empordà. En aquest punt es podrà tastar i adquirir l'oli nou directament dels productors de la DOP. Els productors que integren aquesta denominació són Empordàlia, Masetplana, trull Ylla, Serraferran, Mas Auró i Celler Cooperatiu d'Espolla.

El tast es farà acompanyat amb pa de Tramuntana, que facilita el Gremi de Flequers Artesans de Girona. Els trulls de la DOP, com cada any, faran una donació de cent litres d'oli al Banc dels Aliments, que s'entregaran el dia 14 a la presentació de la collita a Girona.

La presentació de l'oli nou a Figueres comptarà amb l'actuació musical de Neus Mas i Emilio Sáncez, que interpretaran un repertori d'havaneres així com amb la presentació del col·lectiu Cuina del Vent.



La zona de producció



La zona de producció de l'Oli de l'Empordà comprèn els terrenys situats en els municipis de les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà, principalment, i alguns municipis limítrofs de les comarques del Gironès (Flaçà, Llagostera, Madremanya, Sant Jordi Desvalls, i Viladasens), i el Gironès (Crespià, Esponellà i Vilademuls).