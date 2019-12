150 negocis de Roses s'uneixen per crear un lobby empresarial al municipi

Un grup de 150 empresaris de Roses han constituït l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus. Entre els negocis hi ha l'Estació Nàutica. Amb la constitució d'aquesta gran associació multisectorial, pretenen esdevenir un «potent» lobby empresarial. L'associació tindrà cinc taules de treball especialitzades en activitats, oci i natura; allotjament; serveis i mobilitat; gastronomia i comerç.

Aquesta associació s'ha constituït formalment en una assemblea que va comptar amb la presència de l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, regidors i de representants d'un gran nombre de sectors, i on es va elegir per unanimitat l'empresari Miquel Gotanegra com a president. Les taules de treball estan obertes a noves incorporacions i començaran les reunions al mes de gener.