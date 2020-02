Figueres comença a sancionar els conductors de patinets elèctrics

Figueres ha començat a sancionar els usuaris de patinets elèctrics que incompleixin les directrius de la Direcció General de Trànsit (DGT). La Guàrdia Urbana imposa les multes des d'aquest dilluns 10 de febrer. La penalització econòmica per circular per zones de vianants, amb auriculars o amb el telèfon mòbil és de 200 euros. Durant aquesta setmana ja s'han multat cinc infractors, tres dels quals per circular per la vorera, un per fer-ho amb auriculars i un cinquè perquè hi circulaven dues persones.

Abans d'aplicar les multes, la Guàrdia Urbana ha realitzat una campanya informativa de dues setmanes entre els usuaris dels vehicles de mobilitat personal (VMP).

L'Ajuntament no disposa d'ordenança pròpia que reguli els patinets elèctrics, per això s'emparen en la Instrucció de la Direcció General de Trànsit mentre es modifica el Reglament General de Vehicles, que es troba en fase de tramitació. Un cop implantat, serà aleshores quan l'Ajuntament elaborarà la seva pròpia ordenança basant-se en la normativa estatal.

Es consideren vehicles de mobilitat personal aquells d'una o més rodes, propulsats amb motor elèctric i que permeten moure's a una velocitat d'entre 6 i 25 km/h. No es requereix permís de conduir ni de circulació i l'assegurança i el casc són voluntaris.

El Reglament General de Circulació prohibeix la circulació de tota classe de vehicles per les voreres i zones de vianants, tal com ha recordat el regidor de Seguretat, Pere Casellas (PSC). Se'ls autoritza a les zones habilitades degudament senyalitzades, com ara els carrers amb la velocitat limitada a 20 o 30 km/h i els carrils bici. Però aquesta restricció topa amb el desplegament d'eixos de carril bici a la ciutat, un dels principals reptes pendents en matèria de mobilitat.



Problemes de mobilitat

«Coneixem la complexitat viària que té Figueres, amb les voreres estretes on no hi ha espai per un carril bici», argumentava el regidor de Mobilitat de Figueres, Xavier Amiel (Canviem), qui destaca la necessitat de «posar ordre» i pacificar els carrers.

Al seu parer, l'augment d'aquest tipus d'enginys és degut a les dificultats de moure's per Figueres amb cotxe. «Han vingut per quedar-se», alerta Amiel. El regidor també demana precaució per afavorir la convivència entre patinets, bicicletes i cotxes.

Per la seva banda, l'inspector de la Guàrdia Urbana de Figueres, Josep Maria Riera, defensa que la campanya informativa era necessària perquè molts dels usuaris d'aquests vehicles desconeixien quina reglamentació se'ls aplicava. «Cadascú ha de saber què ha comprat o què està utilitzant», assegura. Des de la Guàrdia Urbana, a més, han explicat que aquest 2020 s'ha produït un accident de caràcter lleu en què un patinet va envestir una persona quan creuava un pas de vianants a l'avinguda Montserrat.

El resultat han estat 72 usuaris informats, 64 dels quals eren conductors de VMP, mentre que els vuit restants no complien els requisits. «La sensació era de més desgavell», han assenyalat els dos regidors. La tercera fase de la campanya consistirà a fer controls planificats, que es portaran a terme d'aquí a unes setmanes.