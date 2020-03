Els empresaris de Roses reclamen solucions contra el top manta

La nova Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, que es va constituir el desembre passat, es va reunir ahir amb l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, per traslladar-li el llistat de demandes i propestes per al sector. Entre les qüestions que s'han posat sobre la taula, hi ha la problemàtica del top manta. En aquest sentit es va acordar demanar conjuntament amb l'Ajuntament una reunió amb la Consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, per trobar solucions abans que comenci la Setmana Santa.

També es va posar sobre la taula la falta d'aparcament al municipi i, en aquest sentit, es va proposar ampliar la zona blava a d'altres zones d'afluència turística de Roses per facilitar l'aparcament.

Altres accions que es van plantejar durant la reunió són l'elaboració d'un Pla d'Usos del Comerç; mesures per controlar els apartaments turístics il·legals; habilitar zones d'aparcament al parc natural del Cap de Creus i gestionar l'accés de vehicles en funció de la capacitat dels pàrquings. Durant la reunió l'Associació també va explicar la seva voluntat de col·laborar amb el projecte de la Bulli Fundation.

El president de l'Associació, Miquel Gotanegra, va fer un balanç positiu de la trobada i va subratllar la importància de la col·laboració público-privada. L'entitat representa unes 200 empreses que en temporada alta generen més de 4.000 llocs de treball.