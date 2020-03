Un operatiu al barri del Culubret detecta un bloc sencer punxat a la llum

Un nou dispositiu ahir al matí contra el frau elèctric al barri del Culubret de Figueres va detectar 16 connexions il·legals a la xarxa, entre els quals hi ha un bloc sencer, al número cinc del carrer Major, amb la llum punxada. En total, els tècnics d'Endesa, acompanyats de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, van inspeccionar 91 habitatges de la zona, en deu carrers diferents, compresos entre Marià Fortuny i Josep Maria Sert.

Dels 16 casos de frau detectats, 13 eren connexions directes a la xarxa elèctrica i tres amb el sistema de doble escomesa, segons ha informat Endesa. Un cop desconnectades totes aquestes connexions, el consum elèctric al barri ha disminuït un 50%, amb relació al consum mesurat abans de l'operatiu. Fonts de la companyia asseguren que l'edifici al número cinc del carrer Major no tenia cap contracte per al subministrament d'electricitat des del setembre i que, en detectar la irregularitat, s'ha tallat la connexió il·legal per seguretat.

Controls regulars

Els controls es fan regularment en una zona altament sensible a les connexions fraudulentes. Precisment la setmana passada, l'alcaldessa, Agnès Lladó, es va reunir amb els veïns del Culubret per tractar la problemàtica dels talls de llum que ocasiona el frau. Una de les mesures impulsades és el projecte Connecta't, per tal de conscienciar les famílies que regularitzin la seva situació. Ja ho han fet una dotzena.