L'Hospital de Figueres reordena el servei d'urgències per poder atendre pacients crítics

L'Hospital de Figueres, davant la pandèmia del coronavirus, esta adaptant el servei d'Urgències per poder atendre pacients crítics pel coronavirus i s'està preparant al personal. Des de dissabte, a més, no es permet l'entrada de visitants en cap de les tres plantes d'hospitalització del centre.

S'ha dividit el servei d'Urgències per separar els pacients amb sospita de coronavirus de la resta i s'han aïllat tots els boxs, que en són una vintena. També s'ha dividit la zona de reanimació del servei en dues parts, una destinada a tractar els pacients amb coronavirus.

També s'estan a punt d'acabar els treballs per a reconvertir 6 boxs de la Unitat de Monitorització d'Urgències per tal de poder atendre els pacients que necessiten tractaments amb aerosols o ventilació mecànica no invasiva per als crítics no intubats. Aquestes mateixes adaptacions s'estan fent en les dues habitacions de la primera planta que fins ara es destinaven a les proves de polisomnos.

A més, a la Unitat de Monitorització s'han reordenat els espais per, si és necessari, poder atendre pacients crítics intubats. I s'està preparant el personal del servei per a desenvolupar aquesta atenció.

Amb l'objectiu d'evitar contagis, també s'ha sectoritzat l'Hospital de Figueres. La primera planta de l'hospital, la d'Hospitalització Mèdica, té tota una ala destinada a acollir els pacients aïllats per coronavirus.

I des de dissabte no es permet l'entrada de visitants en cap de les tres plantes d'hospitalització del centre.

Pel que fa a les mesures que afecten a la plantilla, a banda de la formació en equips de protecció individual i el desdoblament del personal dels serveis en grups, es descongestionaran els vestidors per evitar les aglomeracions de professionals en les hores punta.

