El PSC de Figueres ha de tornar 8.000 euros de despeses no justificades

El PSC de Figueres ha de retornar 8.000 euros a les arques municipals per despeses no justificades del grup municipal, segons un informe de l'interventor. Tot i això, els socialistes no son els únics que han rebut diners que no han pogut justificar i que per tant hauran de retornar: Canviem Figueres ha de tornar 5.705 euros, Guanyem Figueres n'ha de retornar 3.786 i ERC n'ha de reintegrar 1.695. En canvi, els dos partits de l'oposició, JxCat i Ciutadans, han pogut justificar pràcticament totes les despeses i només hauran de retornar 200 euros cadascun.

El ple d'ahir va servir per donar compte de l'informe d'intervenció que analitza la justificació de les assignacions que va rebre cada grup municipal durant el 2019. En general, l'informe assenyala que la majoria d'informes i memòries estan incomplets i que no justifiquen prou bé les seves activitats i contractacions. És per això que el portaveu de Ciutadans, Hèctor Amelló, va demanar que es faci una junta de portaveus per tal de parlar de la qüestió, i l'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC) hi va estar d'acord. El portaveu de JxFigueres, Jordi Masquef, va voler saber per què cap partit de l'equip de govern havia donat suficients justificants.

El partit que, sense dubte, ha aconseguit justificar menys despeses i que per tant haurà de retornar més diners és el PSC, ja que el seu grup municipal va rebre 8.400 euros de les arques municipals i n'haurà de retornar 8.061. El principal problema, en el seu cas, és que van traspassar 7.274 euros directament a l'agrupació municipal socialista sense que hi hagués cap factura ni justificació dels diners. El portaveu socialista, Pere Casellas, va argumentar que han seguit el mateix procediment que a la resta d'agrupacions locals de Catalunya, tal com els havien indicat els seus assessors. Entre les factures del PSC destaquen també diversos àpats, cerveses i begudes que Amelló (Cs) va qüestionar que responguin a l'objectiu de la subvenció al grup municipal.

En segon lloc es troba Canviem Figueres, que haurà de retornar 5.705 euros dels 6.600 que havia rebut. En aquest cas, intervenció indica que han presentat una de les memòries més completes, però que no han justificat la necessitat d'accions relacionades, per exemple, amb el protocol o les traduccions.

Guanyem Figueres, per la seva banda, haurà de tornar 3.786 euros dels 6.600 que havia rebut. En el seu cas, la memòria no compleix amb els requisits necessaris perquè es limita a enumerar les actuacions que ha dut a terme el seu grup municipal, però sense concretar cap activitat ni justificar cap de les despeses en què s'ha incorregut.

Finalment, l'altre grup de l'equip de govern, ERC, que ostenta l'alcaldia, haurà de tornar 1.695 euros dels 9.000 que va percebre. En el seu cas, la memòria també és incompleta perquè no especifica el contingut de les despeses de comunicació i conté alguns pagaments injustificats, com ara 80 menús. A més, inclou despeses de lloguer que, segons l'informe, no es poden justificar perquè, al ser partit de govern, ja disposen de les estances municipals. Segons Lladó, però, es tracta d'una qüestió interpretable, ja que considera que les institucions no haurien de poder ser utilitzades pels partits de govern.

En canvi, Cs i JxFigueres només han de tornar poc més de 200 euros cadascun, tot i que la memòria de Junts és incompleta.