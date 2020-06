Defensem el Tren de l'Empordà denuncia la supressió d'un mitja distància que sortia de Portbou a primera hora del matí

La plataforma Defensem el tren de l'Empordà denuncia la supressió d'un dels combois que fins ara sortia des de Portbou (Alt Empordà) en direcció a Barcelona. L'entitat es queixa perquè a partir d'aquest dilluns el mitja distància afectat sortirà des de Figueres, i deixa sense possibilitats els usuaris que l'agafaven a les 06:19h del matí. La plataforma assegura que es tracta d'un trajecte "estratègic" per a moltes persones que s'han de desplaçar amb tren fins a la capital de l'Alt Empordà i reclamen a l'estat espanyol que inverteixi en trens convencionals com fa, segons asseguren, l'estat francès. "És una situació lamentable que va en contra de l'interès social. No entenem per què s'ha suprimit", argumenten.