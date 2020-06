Roses engega accions per captar turisme de l'Estat i el sud de França

L'Àrea de Turisme de Roses acaba d'iniciar una campanya promocional per atraure turisme de proximitat després de l'aturada econòmica que ha significat la crisi sanitària de la Covid-19. Busca captar turisme de l'Estat i el sud de França després de la davallada de turisme estranger.

La campanya s'adreça a mitjans de comunicació, xarxes socials i suports publicitaris d'arreu de l'Estat amb una partida total de 60.000 euros.

La important davallada del turisme estranger vaticinada des de l'inici de la declaració de l'estat d'alarma, va motivar que Turisme de Roses reconsiderés les seves accions promocionals i reaccionés fent un gir dirigit cap al turisme de proximitat.

Entre les accions ja impulsades des de principis del mes d'abril, destaquen la intensificació de les campanyes de comunicació en mitjans especialitzats d'àmbit estatal que, setmana a setmana, han anat desgranant els atractius i possibilitats que ofereix la població al visitant i que han obtingut una important presència en digitals i blogs turístics.

La realització del vídeo "Torna a viure, torna a Roses" difós des del 15 de maig a través de les xarxes socials, o la creació d'un paquet d'activitats turístiques basades en el benestar i les experiències vivencials programades per als mesos de juliol i agost, han donat continuïtat a aquesta estratègia.

Les accions continuen amb campanyes de projecció estatal i al sud de França.

Ara, l'Àrea de Turisme fa un pas més en l'objectiu de donar a conèixer i mantenir la presència continuada de Roses en els mitjans de comunicació i els canals de difusió, a través d'una important campanya publicitària que s'estendrà per diversos punts de Catalunya, de l'Estat i del Sud de França.

La campanya tindrà una important presència online a través de plataformes com Instagram, Facebook, Youtube, Google Ads, Press Media Ads i Remàrqueting, centrant les seves accions en les comunitats de Catalunya, Madrid, País Basc, Navarra i en el sud de França.

Els anuncis en premsa es dirigiran també a aquests territoris, mentre que les campanyes radiofòniques arribaran a emissores de Catalunya, País Basc i Navarra.

Catalunya és on la campanya vol incidir amb un major èmfasi i on la promoció turística s'intensificarà encara més amb la retransmissió de l'espot "Torna a viure. Torna a Roses" a TV3, la contractació de tanques publicitàries a l'avinguda de Meridiana i a la carretera de l'Arrabassada de Barcelona (dos punts estratègics i de gran visibilitat de la ciutat, amb un intens trànsit de barcelonins i població de l'àrea metropolitana que es desplacen diàriament per motius laborals), i un bus de la companyia Sarfa vinilat amb la imatge de Roses que realitzarà el recorregut entre Barcelona i diferents poblacions de la Costa Brava.