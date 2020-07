Càritas atén el doble d'usuaris a causa de la pandèmia

L'entitat social Càritas ha detectat que des del mes de març, coincidint amb l'inici de la pandèima del coronavirus, les peticions d'ajuda a la comarca s'han duplicat respecte al mateix període de l'any anterior. Entre la gent que s'ha atès, hi ha hagut moltes cares noves. El president de l'entitat a l'Alt Empordà interior, Marià Lorca, ha detallat que gran part dels demandants han necessitat ajuda per primera vegada. Una situació que els ha «preocupat».

La majoria de les peticions han estat amb relació a l'abastiment de productes d'alimentació, ajudes per fer front als pagaments de subministres però també material destinat als infants per poder seguir els estudis que s'han hagut de realitzar des de casa. De fet, el 40% dels que s'hi han acollit no havien sol·licitat mai ajuda a l'entitat fins al moment. En aquest sentit, han subratllat que encara hi ha un cert component de «vergonya» que fa que moltes famílies vulnerables no demanin l'ajuda que necessiten.



Dades del 2019

Tot plegat s'ha explicat en el marc de la presentació de la memòria de l'entitat amb dades del 2019. Un exercici en què Càritas va disposar d'un total de 469.967 euros, dels quals el 55,07% estava finançat per fons públics i la resta, el 44,93% per fonts privats i va atendre un miler de persones al Centre de Distribució d'Aliments.