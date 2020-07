Acord per blindar l'accés al Port de la Selva, Roses i Cadaqués en cas de foc

Els Ajuntaments de Cadaqués, Roses i el Port de la Selva han acordat tancar els accessos dels seus municipis en cas d'emergència per incendi forestal al cap de Creus. La mesura servirà per prevenir que la gent no es quedi atrapada a les carreteres GI-614 i la GI-613, les dues vies que enllacen les localitats. Així ho van acordar els tres representants municipals ahir, formalitzant un nou protocol juntament amb el director dels Serveis Territorials d'Interior a les comarques de Girona, Albert Ballesta, que recorda que aquestes carreteres acumulen un gran volum de cotxes, bicis i autobusos durant els mesos estivals i pateixen «col·lapses» que poden posar en perill la seguretat d'aquells que hi circulen.

A partir d'ara, si es detecta per càmeres de seguiment del trànsit o a través del telèfon d'emergències 112 qualsevol incendi forestal, automàticament es tancaran els accessos dels tres termes municipals. En aquell moment, els Mossos d'Esquadra buidaran la zona interurbana de cada un per prevenir que es quedi gent atrapada a les carreteres GI-614 i GI-613, totes dues molt concorregudes durant el període estival i d'unes característiques que les fan potencialment perilloses.



Rècord de cues

Ballesta ha recordat que l'any passat es va batre un rècord de més d'11 quilòmetres de cues. En total assegura que les carreteres en qüestió poder arribar a suportar fins a 2.500 vehicles, molts dels quals són autobusos. Tot plegat no només suposaria un perill per als vehicles que hi circulessin en cas d'incendi, sinó que també dificultaria el pas dels efectius dels serveis d'emergències, com són els Bombers.