Les restriccions buiden Figueres, on el comerç tem un «desastre» si s'allarga

Els comerciants de Figueres i Vilafant i els del sector de la restauració van obrir ahir amb noves restriccions amb la sensació que si perdura aquesta situació serà «un desastre» que no es podrà remuntar. A les dues poblacions hi havia ahir carrers buits, incertesa i preocupacó. En la majoria de negocis els clients havien baixat notablement o no havien ni entrat. Els comerciants demanen a la ciutadania que compleixi amb les mesures per evitar situacions pitjors.

Els negocis van obrir portes amb el primer dia d'enduriment de les mesures per contenir els brots de coronavirus que hi ha actius a Figueres. Són sis en total.

Deixen la ciutat sense els equipaments públics esportius i culturals que han tancat portes. Només ha obert la piscina descoberta i l'Oficina de Turisme amb cita prèvia.

El principal sector comercial se situa a l'entorn de la la Rambla. Al llarg del passeig s'hi podia veure gent resposant als bancs, la majoria amb mascaretes i molts pocs eren els que passejaven o compraven.

De fet, el govern ha recomanat a la ciutadania que no surti si no és imprescindible i que limiti la mobilitat als desplaçaments laborals o a la compra de productes de primera necessitat o assistència sanitària.

A la Rambla i als carrers del Rovell de l'Ou la siutació és similar. Hi ha moltes persianes abaixades de locals que no han suportat aquesta crisi. I els que es mantenen oberts pateixen per la «incertesa».

Al bar la Muga, en Sebastian, el propietari, assegura que «el dilluns normalment està a ple, i avui han tancat tres bars d'aquí a prop». La Gladis assegura que «la gent compleix les restriccions» i demana que continuï així «perquè nosaltres necessitem treballar, estem desesperats».

A tocar hi ha la llibreria Canet. La Paquita Canet és crítica amb la posició dels ciutadans i considera que «la gent és irresponsable», sovint no compleix i alerta que «si no fem el que s'ha de fer haurem de tornar enrere» amb les greus conseqüències econòmiques que els podria comportar als comerços que ja estan al límit.

Els negocis complien ahir amb totes les mesures afegides. A la sabateria Casas, l'Andrea explicava que controlen l'aforament i tenen ordre de posar una cadena i restringir l'accés si cal. Però hi havia pocs clients i no era necessari.

La situació de buidor de la ciutat s'accentuava cap als negocis propers al Museu Dalí. Habitualment el museu durant l'estiu obre els dilluns però aquest any no ho fa. Cap al migdia, gairebé no es veia ni un client a cap dels negocis propers. Aquí pateixen per un tancament del Dalí passat l'estiu.

A tocar, en una fleca, l'Esther es lamentava que el matí havia transcorregut sense clients i advertia de la preocupació també que tanquin la frontera i no vinguin els francesos, el que creu que seria «un desastre».

Incertesa entre el comerç

Des del l'Associació Comerç Figueres, el president, Frederic Carbó, resumia en declaracions a ACN que el sector ha viscut des de dissabte: «Desconcert, preocupació i desastre». Ell té un local de restauració i explica que, a partir d'aquest cap de setmana, la caixa ha arribat a baixar fins a un 50%. Demana mesures per superar aquest cataclisme.Carbó també lamenta la incertesa que viuen perquè d'entrada les mesures duraran quinze dies, «però no se'n veu el final».

A Vilafant pràcticament no es veia ningú pel carrer en tractar-se d'una població més petita i perquè molts dels negocis del centre urbà estaven tancats ahir.