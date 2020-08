Roses suspèn el Carnaval del 2021 perquèles restriccions en farien "perdre l'essència"

Roses (Alt Empordà) no celebrarà el Carnaval al 2021. El Consell del Carnaval, integrat per les diferents colles que en formen part i l'Ajuntament, ha decidit suspendre'l perquè veu "inviable" posposar-lo i creu que les mesures de seguretat per prevenir la covid-19 en farien "perdre l'essència". El Carnaval s'havia de celebrar entre els dies 11 i 15 de febrer. La decisió de no fer-lo s'ha pres per unanimitat en una reunió celebrada aquest dilluns. Tot i que pugui semblar que la suspensió arriba molt aviat, quan encara falta mig any, el Consell del Carnaval subratlla que és "molt habitual" que les diferents colles comprin el material i comencin a preparar tant les disfresses com les carrosses "amb molts mesos d'antelació".

El Consell del Carnaval de Roses es va reunir ahir i, per unanimitat, va decidir suspendre la celebració del 2021. S'havia de fer entre els dies 11 i 15 de febrer de l'any vinent. Segons explica el consistori en un comunicat, la decisió es deu "a la situació actual de crisi sanitària i al fet de no poder preveure, en aquests moments, quina serà l'evolució de la pandèmia ni establir les mesures de seguretat i prevenció que caldrà complir".

De fet, tant les colles com l'Ajuntament diuen que la necessitat d'evitar aglomeracions i l'obligació de mantenir distàncies de seguretat impossibiliten "per complet" poder fer les diferents passades i balls "que caracteritzen el carnaval rosinc". I tot i que es van intentar trobar alternatives, el Consell del Carnaval va concloure que les restriccions per la covid-19 "farien perdre l'essència" de la celebració.

A més, després d'estudiar si seria possible posposar-lo, aquesta opció també es va descartar per "inviable". "La dedicació de les diferents colles per fer les disfresses i carrosses és absoluta; és molt habitual, doncs, que els seus components comencin a comprar materials i a treballar amb intensitat amb molts mesos d'antelació", diu el consistori.