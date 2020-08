Acampades, caravanes i cotxes col·lapsen el cap de Creus

L'increment de visitants espectacular d'aquest any al Parc Natural de Cap de Creus està generant saturació en alguns punts i noves problemàtiques per la presència d'autocaravanes, acampades lliures i cotxes mal estacionats que saturen les carreteres. Roses pateix diàriament col·lapses en alguna de les cales a la carretera de Montjoi. Els vehicles arriben a obstaculitzar completament la carretera. L'Ajuntament ha posat fins a 200 sancions només aquesta setmana. «Cada dia tenim una cala o una altra amb un col·lapse», lamenta el regidor de Seguretat de Roses, Joan Plana, que considera que el tema dels vehicles és el més preocupant.

En aquesta població a les cales s'hi arriba per la carretera de Montjoi, una carretera única. Murtra, Rostella, Montjoi, Calitjàs, Canadell, Cap Norfeu i Jóncols són les principals cales de la zona.

Segons Plana, els visitants, en estar en un espai natural, «no perceben que també han de mantenir les normes de circulació, fan poc cas als senyals i arriben a obstruir els carrils de circulació». La situació és de «col·lapse», insisteix perquè tapen completament al pas la via. Plana remarca que no només suposa una degradació per a l'entorn i un problema de seguretat dels mateixos vehicles, sinó que en cas d'emergència podria generar un greu problema.

La Policia Local té ordres d'actuar de forma contundent posant sancions. Només en ocasions molt puntuals i greus ha actuat la grua perquè els espais naturals estan molt lluny del centre urbà.

A curt termini s'ha reforçat la senyalització i s'han posat obstacles físics però ja es plantegen mesures més a llarg termini que passarien fins i tot per regular l'accés de vehicles. Aquesta setmana van rebre l'avís que no es podia circular a l'altura de cala Pelosa. Segons Plana hi havia fins a 27 vehicles mal estacionats que no permetien el pas per la carretera.

Aparcaments a les cales

A Roses, el consistori ja treballa en un projecte per regular els accessos i que de cara a l'any vinent «la intenció és que cada cala tingui un aparcament, on els diferents estacionaments estiguin marcats, i que quan tots ells s'omplin es tanqui el parc», concreta a ACN el regidor de Medi Ambient de Roses, Francesc Giner. També estudien un altre projecte «més ambiciós». «A l'entrada de la carretera de Montjoi ens agradaria posar-hi un aparcament gran, amb un punt d'informació; i que des d'allà, si s'ha d'accedir al parc, es faci amb autobusos elèctrics, per exemple», conclou el regidor en declaracions a ACN. De moment, divendres, en una reunió, l'Ajuntament va decidir continuar posant nous impediments en llocs problemàtics.

Acampades i autocaravanes

L'espectacular increment de visitants també el constata el cap dels Agents Rurals, Ignasi Dalmases. Per Dalmases la pandèmia ha generat un canvi social que porta la gent a desplaçar-se més als espais naturals.

Al parc de cap de Creus, els agents controlen la presència d'autocaravanes en espais no permesos i el d'acampades a les platges. On més en detecten és al cap de Creus i a la Gola del Ter.

Al primer espai, a finals de juliol, tal com va publicar Diari de Girona, se'n van arribar a desallotjar una trentena. L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, admetia l'increment d'aquest turisme i afegia la problemàtica de les acampades al litoral. Aquella mateixa setmana es va denunciar la presència d'un grup nombrós a cala Taballera. El fenomen s'ha anat repetint les darreres setmanes, també a les poblacions de Cadaqués i Roses.

Es poden veure persones amb tendes de campanya o simplement sacs per diferents punts del parc. Els Agents Rurals controlen aquestes activitats. Fer càmping lliure i acampar fora dels espais autoritzats dins el parc natural està prohibit, diu Dalmases.

El regidor de Seguretat de Roses apunta que es pot estacionar una autocaravana però no es pot desplegar els elements per acampar. Les tres problemàtiques preocupen a l'administració, sobretot en el cas que es produís una situació d'emergència com un incendi.