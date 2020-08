Una avaria elèctrica deixa 4.600 abonats del centre de Figueres sense llum

Una avaria en una línia elèctrica subterrània va deixar ahir al matí sense llum 4.600 abonats de Figueres, segons ha informat la companyia Endesa. La incidència va ser fortuïta i es va produir a les 6.17 hores del matí. La incidència d'abonats afectats va fluctuar fins les nou del matí, quan els tècnics van acabar de reconnectar tota la xarxa.

La incidència a la xarxa soterrada va afectar els veïns dels carrers Joan Maragall, Peralada, Era d'en Vila i Primfilat, al centre històric de Figueres, que es van despertar sense llum. En aquesta zona precisament és on es concentra el principal eix comercial de la ciutat.

D'entrada, l'avaria va afectar 4.600 clients i ràpidament va baixar fins als 3.000, segons han informat fonts de la companyia elèctrica. A partir de les set del matí i fins que es va donar per tancar el servei, a les 8.52 hores, n'eren 800.



Connexió a la xarxa

Els tècnics van fer les maniobres pertinents per reconnectar la xarxa elèctrica a través del sistema de telecomandament, que permet tornar a connectar el fluid elèctric a distància. La companyia Endesa, a més, recorda que aquestes operacions s'han de fer per trams per no sobrecarregar la línia elèctrica, per la qual cosa el nombre d'abonats afectats sense llum va fluctuar en el període de les 6 a les 9 del matí, entre els 4.600 i els 800.