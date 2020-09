Retiren més de 150 kg de residus al Parc Natural del Cap de Creus

Diversos voluntaris han recollit més de 150 kg de residus que hi havia a la zona de la vall i la Cala Montjoi del Parc Natural del Cap de Creus, dins del terme municipal de Roses (Alt Empordà). A la platja es van trobar principalment burilles i plàstics de mida petita, mentre que a la riera hi havia plàstics més grans, tovallons de paper i envasos d'aliments. A la vall de Montjoi hi havia trossos de plàstics i ferralla oxidada. Pel seu estat semblava que feia temps que s'havien abocat els residus. La recollida de residus és una iniciativa organitzada pel Centre de Recuperació de Tortugues de l'Albera i l'associació CreatiBio i que va comptar amb el suport de l'associació la Sorellona.

Per tal de minimitzar els riscos de contagi de coronavirus es van dividir els voluntaris en grups més reduïts i horaris diferents.