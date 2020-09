Roses promou les energies renovables entre els empresaris del municipi

L'Ajuntament de Roses ha presentat el Pla per a la transició energètica a l'empresariat del municipi. El Pla té per objectiu la coordinació i planificació per a la incorporació d'energia renovable i local en les activitats econòmiques de la població.

El projecte preveu la implicació dels agents econòmics privats del municipi, que ha començat a fer-se efectiva amb la realització de la presentació que ha tingut lloc al Teatre Municipal de Roses. L'elaboració d'aquest pla estratègic té un pressupost de 17.545 euros 11.000 dels quals subvencionats per la Diputació de Girona.